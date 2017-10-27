Fi ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Fi dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu, 12. bölümü ile sezon finali yapan dizinin seyircileri tarafından araştırılıyor. Peki, Fi yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, detaylı bilgiler

Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi üçlemesinden dijital platforma uyarlanan Fi 13. bölümüyle yeni sezonun başlangıcını yapacak. İddialara göre kasım ayında internet üzerinden yayınlanmaya devam edecek olan dizi, mart ayından itibaren SHOW TV ekranında olacak.

SERENAY SARIKAYA NET TARİHİ DUYURDU



Haziran ayında yayınlanan 12. bölümüyle sezon finali yapan Fi’nin yeni sezon tarihini Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüm ekiple çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, yeni sezonun 9 Kasım’da başlayacağını açıkladı.

Fİ DİZİSİNİN KONUSU

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır.