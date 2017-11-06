Fi dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı… Yeni sezon ne zaman?

İlk sezon bölümleriyle uzun süre adından söz ettiren Fi’nin yeni sezon 1. bölümü için geri sayım sürerken yeni görüntüler yayınlandı. Puhu Tv üzerinden izleyicilerle buluşan Fi, ‘Çİ’ isimli yeni sezonuyla 9 Kasım’dan itibaren ekranlarda olacak. İlk üç bölümü 31 Mart’ta online dizi ve film platformu ‘Puhu TV’ tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dizinin iki sezon halinde 12’şer bölüm olarak sürdürülmesi planlanıyor.





Fİ DİZİSİNDE SÜRPRİZ İSİM



Fi-Çi-Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisine yeni sezonda Nehir Erdoğan katıldı. 7 yaşındaki oyuncu puhutv'de yayınlanacak dizide Roma’daki bir cafe işletmecisi rolüne hayat verecek.

MERVE ÇAĞIRAN AYRILDI

'Fi'nin ilerleyen bölümlerinde projeye katılan ve Duru'nun (Serenay Sarıkaya) dans okulundan yakın arkadaşı Ceren karakterine hayat veren Merve Çağıran, yeni sezonda yer almayacağını açıkladı.