Fi Çi’den yeni fragman geldi - Çi 8. bölüm saat kaçta?

Final yapacağı kesinleşen Fi’nin yeni bölüm fragmanlarına bir yenisi eklendi. İlk fragmanlara göre daha uzun süren Fi Çi 8. bölüm fragmanına Duru, Can Manay ve Bilge arasında geçen üçlü diyalog damga vurdu. Eti’nin ölümü ardından kırılma noktası yaşayan Bilge, Can Manay’a Eti ile ilgili hiç bilmediği bilgi verirken; Duru ve Deniz arasında yaşananların sinyalini veren imalarda bulunuyor. Çİ 8. yeni bölümü bu akşam 21.00'da PUHU TV'de

Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serdi. Can Manay gerçekte kim olduğu ve saplantılı kişiliğinin altındaki nedenler ortaya çıktı. Deniz’le arasında geçenlerden dolayı pişmanlık yaşayan Duru, öğrendiği şeyden sonra Can Manay ile ilgili söylenenlerin gerçekliğine inanmaya başladı. Duru bu sefer Özge'nin sözlerini es geçmedi ve yurtdışına kaçmak için harekete geçtiği esnada Can Manay’la karşılaştı.