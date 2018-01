Fi Çi yeni bölümü saat kaçta? Çi 7. bölüm 3 dakikalık fragman

Fi Çi 7. bölüm 2. fragmanı Youtube üzerinden yayınlandı. Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur gibi güçlü isimlerin başrollerini paylaştığı Fi Çi yeni fragmanına bunalımın eşiğindeki Can Manay’ın sözleri damga vurdu. Duru’nun kendisinden uzaklaştığını fark etmeye başlayan Can Manay, yine kendisini kaybettiği günlere dönmektedir. Bu durumun farkında olan tek kişi ise Eti’dir. Peki yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak? Büşra, büyük bir hayranlık duyduğu Can Manay’a gördüğü şeyi anlatacak mı? İşte Fi Çi yeni bölümünden görüntüler ve yayın saati!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Çi 6. bölümünde Duru, Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmiş, yaptığı oyun korkunç sonuç doğurmuştu. Ece'nin kaza geçirmesinden kendisini sorumlu tutan Duru'ya en büyük destek Deniz'den gelmişti, bu gelişme ikilinin bastırdığı duygularını yeniden gün yüzüne çıkarmıştı.



Yeni bölümü 19 Ocak Cuma günü (bugün) olarak kararlaştırılan Fi Çi’nin saat 21.00’de Puhu Tv üzerindeki yerini alması bekleniyor.