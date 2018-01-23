Fi Çi yeni bölümü ne zaman? Fi final yapıyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür, Büşra Develi gibi isimlerin paylaştığı Fi Çi’nin son bölümü ardından yeni fragmanı sorgulayan izleyiciler, Puhu Tv’nin sosyal medya paylaşımıyla hayal kırıklığı yaşadı. En son 19 Ocak Cuma günü izleyici karşısına çıkan Fi Çi final bölümüyle macerasını noktalayacak.
Fi'nin final haberini ilk olarak dizinin Duru'sunu canlandıran Serenay Sarıkaya vermişti. Yılın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Serenay Sarıkaya; “Güzel gidiyor, son birkaç bölümümüz işte. Bu projeyle büyüdüm. Meslekte ‘Fi’yle olgunlaştım. Önceki işlerim daha gençlik zamanımdı. Bu dizi, kadınlığa geçiş dönemim oldu. Onunla birlikte olgunlaştım” şeklinde konuştu. Şarkıcı Bergen’in hayatını oynayacağı konuşulan Sarıkaya, “Öyle bir teklif geldi ama şu anda ilerleme yok. Hayat hikayesinden çok etkilendim” açıklamasında bulunmuştu.
Çİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?
Son bölüm finalinde ürkütücü bir manzarayla karşılaşan dizi takipçileri, Çİ 8. yeni bölüm fragmanı heyecanla araştırılıyor. Yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte tarih bilgisi de netlik kazanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eti geçmişini yüzüne çarparak Can’ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge’nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serdi. Duru, Deniz’le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşadı. Finale ise Eti’nin son hamlesi damga vurdu. Can’ın gözünün önünde yok oluşuna dayanamayan Eti, Can’a aldatıldığını söyledi ve kendi canına kıydı. Kaçma hazırlıkları yapan Duru, karşısında Can Manay’ı buldu.
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