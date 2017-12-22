Fi Çi yeni bölüm ne zaman? Final haberi geldi

Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Büşra Develi'nin başrolü paylaştığı Fi yeni sezonu Çi ismiyle devam ediyor. Geride bıraktığımızın tersine yayın aralıklarını daha kısa tutan dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yayın kanalı olan Puhu Tv, son bölümü 15 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Çi’nin 6. bölüm tarihini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Instagram ve Twitter hesabından yapılan açıklamada Çi yeni bölümünün 27 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına vardı. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştirdi. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açtı.

FİNAL YAPACAK

“Yazarın Dilinden” programının bu haftaki konuğu, Psikolog – Yazar Azra Kohen oldu. Kohen, çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin final yapacağını söyledi. Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım." dedi.