Fi Çi yeni bölüm ne zaman? Resmi sayfadan açıklama: Bu akşam…

Fi dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. En son 2 Şubat Cuma günü izleyicileriyle buluşan Fi Çi’nin 8. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükseldi. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yaptı. Artık Duru’yu elinde tutamayacağını anlayan Can Manay, onu evi ufak çaplı bir cezaevine çevirdi. Finalde Can’ın tuzağına düşen Özge korkunç bir kaza yaptı, aynı sıralarda Duru’dan beklenmedik bir hamle geldi. Camdan fırladıktan sonra kanlar içerisinde kalan Duru ve Can’ın yaşayıp yaşamadığını merak eden izleyiciler, Fi Çi ‘nin 9. Bölüm fragmanını araştırıyordu.



Macerasına Çi sezonuyla devam eden Fi’yle ilgili açıklama yayın kanalı olan Puhu Tv’den geldi. Duru’nun dans videosunun “Bu akşamki sürprizimiz 21:00'de seni bekliyor” notuyla paylaşılması fragman beklentilerini yükseltti.







Fİ BELGESELİ



Fi Çi dizisinin tüm oyuncular ve yapım ekipleriyle yapılan röportajların, kamera arkası görüntülerinin yer alacağı belgesel Fi Macerası'nın birinci bölümü Serenay Sarıkaya ile başladı. Fi Çi dizisine Duru karakteriyle hayat veren Serenay Sarıkaya’nın duygularına yer verdiği bir video yayınlandı. Serenay Sarıkaya bu projeyi çok özleyeceğinin altını özellikle çizerek, ‘’Duruyu çok yıprattılar kendi inandıkları şey için. Erkekler arasında gitti geldi. Sahneye bu kadar düşkün olmasının sebebi bu. Çok fazla insan kızgın muhtemelen tüylerimi diken diken eden sahne şey... Kesinlikle çok özleyeceğim bir iş!’’ şeklinde ifadelere yer verdi.