Fi Çi 8. Bölüm fragmanı yayınlandı – Fi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi Çi 8. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 19 Ocak Cuma akşamı takipçilerinin karşısına çıkan Fi’nin son bölümünde Can ve Eti’nin mazisine dair önemli detaylar ortaya çıkmış, finale doğru yaşananlar ise şok etkisi yaratmıştı. Eti’nin korkunç intihar sahnesi ve aldatıldığını öğrenen Can Manay’ın Duru’nun karşısına çıktığı anları nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, ‘Fi yeni bölüm ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyordu. Yeni fragmanla birlikte hem tarih bilgisi hem de çarpıcı ipuçları geldi.
Deniz’in hiç görülmediği Fi Çi yeni bölüm fragmanında Can Manay, ambulansın başında görülüyor. Büşra gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşarken; Duru, kaçıyor. Öte yandan Can’ın en büyük düşmanı Sadık Korhan elindeki cesetten kurtulmaya çalışıyor? Peki Fi Çi yeni bölümde neler olacak? Geçmişin hayaletleri gerçekten kaçanlara yetişebilecek mi?
Tüm bu soru işaretlerinin yanıt bulması beklenen Fi Çİ 8. yeni bölüm 2 Şubat’ta Puhu TV’de yayınlanacak.
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