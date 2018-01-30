Fi Çi 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Belçim Bilgin Fi dizisine dahil oldu…

Yazar Azra Kohen’in çok satan kitaplarından uyarlanan internet dizisi ‘Fi’nin ikinci sezonu ‘Çi’nin yeni bölüm 2. fragmanı yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. Fi-Çi 8. bölüm yeni fragmanıyla birlikte detaylı ipuçları geldi. Eti’nin intiharı ardından Can Manay ve Duru arasında ipler kopuyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Diziye konuk olan Belçim Bilgin’in rolü ne? 10. bölümüyle final yapacak olan Fi Çi 8. bölümü 2 Şubat’ta yayınlanacak.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi Çi dizisine konuk olacak. Dizide kanser hastası bir kadını canlandıracak olan Belçim Bilgin, haberi Instagram hesabından da duyurdu.