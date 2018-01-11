Fi Çi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sevilen dizi Fi Çi'nin 7. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Deniz ve Duru oldukça samimi olmaya başlamış ve Can Manay delirmeye başlamıştı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Puhu Tv üzerinden yayınlanan Fi Çi dizisi oldu. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un paylaştığı Fi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadığı için tarih bilgisi de gelmedi.



En son bölümü her zamankinin tersine cuma günü yayınlanan Çi’nin son bölümünde Ece’nin geçirdiği kaza tüm dengeleri değiştirdi. Deniz ve Ece arasında yaşananları öğrenen Duru, hem intikam almasını hem de yeniden baş dansçı konumuna gelmesini sağlayacak bir plan yaptı. Duru ve Ece arasındaki gerilim dans okulundaki yeni bir kriz yaratırken; Can Manay’ın geçmişine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sadık ve Can Manay uzun bir zaman sonra yeniden karşı karşıya geldi. Finale ise Ece’nin kaza geçirdiği haberi damga vurdu. Genç kadının durumunun kötü olduğunu öğrenen Duru’ya en büyük destek ise Deniz’den geldi. Uzun bir süre sonra birbirlerini sorgulayan ikilinin öpüşme anları, Can Manay’ın yerleştirdiği gizli kamera tarafından kaydediliyordu ancak bu anlara tanık olan bir isim daha vardı.