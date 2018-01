Yeni sezonu Çi ile ses getirmeye devam Fi’nin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Güçlü oyuncusuyla olduğu kadar cesur sahneleriyle de ön plana çıkan Fi’nin Çi sezonu hızlı başlamış, 1. sezonun aksine ilk 6 bölüm 3 veya 4 haftada bir değil, haftada bir yayınlanmıştı. Dizinin kısa sürede yayınlanmasına alışan izleyiciler, Çi 7. yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki Fi Çi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?



Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Puhu Tv üzerinden yayınlanan Fi Çi dizisi oldu. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un paylaştığı Fi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadığı için tarih bilgisi de gelmedi.



En son bölümü her zamankinin tersine cuma günü yayınlanan Çi’nin son bölümünde Ece’nin geçirdiği kaza tüm dengeleri değiştirdi. Deniz ve Ece arasında yaşananları öğrenen Duru, hem intikam almasını hem de yeniden baş dansçı konumuna gelmesini sağlayacak bir plan yaptı. Duru ve Ece arasındaki gerilim dans okulundaki yeni bir kriz yaratırken; Can Manay’ın geçmişine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sadık ve Can Manay uzun bir zaman sonra yeniden karşı karşıya geldi. Finale ise Ece’nin kaza geçirdiği haberi damga vurdu. Genç kadının durumunun kötü olduğunu öğrenen Duru’ya en büyük destek ise Deniz’den geldi. Uzun bir süre sonra birbirlerini sorgulayan ikilinin öpüşme anları, Can Manay’ın yerleştirdiği gizli kamera tarafından kaydediliyordu ancak bu anlara tanık olan bir isim daha vardı.