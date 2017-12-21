Fi Çi 6. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fi yeni sezonu Çi'nin 6. bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Son gelişmeleriyle hafızalardaki yerini koruryan Çi'nin son bölümünde Can geçmişin peşine düşen Özge, yıkıcı bir darbe daha alırken; Can Manay'ın karanlık yüzü şok etkisi yaratmıştı. Peki Çi 6. bölümü bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman
Genellikle cuma günleri yayınlanan Çi dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yayın kanalı olan Puhu Tv, Fi yeni sezon 6. bölüm tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Resmi Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Çi’nin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. İşte dizinin yayın tarihi için atılan tweet!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına vardı. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açtı.
KADRODA KISA SÜRE KALDI
Azra Kohen’in çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran 'Fi'nin yeni sezonu Çi’nin son bölümünde Can Manay’ın eski sevgilisi Billur'u canlandıran oyuncu Nur Fettahoğlu, 5'inci bölümde senaryo gereği ölerek projeden ayrıldı.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün