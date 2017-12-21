Fi Çi 6. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fi yeni sezonu Çi'nin 6. bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Son gelişmeleriyle hafızalardaki yerini koruryan Çi'nin son bölümünde Can geçmişin peşine düşen Özge, yıkıcı bir darbe daha alırken; Can Manay'ın karanlık yüzü şok etkisi yaratmıştı. Peki Çi 6. bölümü bu hafta yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman

Genellikle cuma günleri yayınlanan Çi dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yayın kanalı olan Puhu Tv, Fi yeni sezon 6. bölüm tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Resmi Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Çi’nin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. İşte dizinin yayın tarihi için atılan tweet!







SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Can, Duru sayesinde, yaklaşan tehlikenin farkına vardı. Özge final vuruşuna hazırlanırken Can’ın devreye girmesi, olayların seyrini değiştir. Deniz’in sürpriz evliliğe verdiği beklenmedik tepki ise müzikal cephede işlerin karışmasına yol açtı.



KADRODA KISA SÜRE KALDI



Azra Kohen’in çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran 'Fi'nin yeni sezonu Çi’nin son bölümünde Can Manay’ın eski sevgilisi Billur'u canlandıran oyuncu Nur Fettahoğlu, 5'inci bölümde senaryo gereği ölerek projeden ayrıldı.

Bu hafta sinemalarda aşk var!