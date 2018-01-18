Feyzioğlu'ndan 'Ümit Kocasakal' yorumu

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gürpınar ilçesinin Yalınca köyü Çalık mezrasında yolların kardan kapanması nedeniyle ölen, babası tarafından da çuvala konularak sırtta taşınan Muharrem Taş olayı ile ilgili verilen karar üzerine Van’a geldi. Karara itiraz edeceklerini belirten Feyzioğlu, "Muharrem, 2 yaşındaydı. 1 iğne yapılsa, ölmeyebilirdi. Bu olayın bu kadar kolay kapatılmasını ve bilirkişi raporunda ’Bütün sorumluluk ailededir’ denilerek işin içinden çıkılmasını biz Muharreme karşı haksızlık olarak görüyoruz" dedi.

Feyzioğlu, Muharrem Bebek davasındaki bilirkişi raporunu eleştirerek, şöyle dedi:

"Muharrem 2 yaşındaydı, 1 iğne yapılsa ölmeyebilirdi. Bu olayın bu kadar kolay kapatılmasını ve bilirkişi raporunda da ’Bütün sorumluluk ailededir’ denilerek işin içinden çıkılmasını biz Muharreme karşı haksızlık olarak görüyoruz. Bilirkişi raporunu tetkik ettik, bu raporda asla kabul edemeyeceğimiz cümleler var. Bilirkişi sanki kendi meselesiymiş gibi ’Aile kış günü Çeli mezrasında ne yapıyor?’ diyor. Ben cevap veriyorum Kardan Adam yapmıyordu. Fukaralıktan dolayı oradaydılar. Babası hayvanlara bakıyordu, çocuk küçük annesinden ayrılamazdı o yüzden oradaydılar. 112 şöyle cevap vermiş çağrıların çok büyük kısmı yanlış çağrı, bize köy yollarını açtırmak için hastamız var diyorlar. Bir daha da aramadılar gibi bir mazeret ortaya koymuş. Mezrada telefon evin olduğu yerden çekmiyor. Babanın evden uzaklaşıp telefonun çekeceği yerden haber verip geri tekrar işinin başına dönmesi gerekiyor. Baba gereğini yapmış, korucuyu aramış, korucu gereğini yapmış kardeşlerini aramış, kardeşleri peşinden koşmuş. Burada 112 tarafından bir ön yargı var. Köy yolunu açtırmak için asılsız ihbar yapılmış diye düşünmüşler. 112 üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmede imtina etmiş. Size gelen 100 ihbardan çoğu asılsız bile olsa siz o 1 tanesi doğru çıkabilir diye uğraşacaksınız. Çünkü o 1 tanesi sizin varlık sebebiniz. O 1 tanesi Muharremin hayatı. Muharrem yaşasa; belki doktor, belki de bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktı. Biz evlatlarımızı bu kadar kolay harcayamayız. İl Özel İdaresini arıyorlar. İdare diyor ki; araçlarımızın mazotu donuk, hareket edemiyoruz. Bir kamyoncuya da mı soramıyorsunuz, aracın mazotu donuksa nasıl üstesinden gelinebilir diye, 4.5 saat geçiyor hala ’Araçların mazotu donuk’ deniyor. Siz 4 saat önce donan mazotu çözmeye çalışsaydınız belki de oraya ulaşacaktınız."

Mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyleyen Başkan Feyzioğlu, "Takipsizlik kararına itiraz edeceğiz. Bu olayda bazılarının sorumluluğu olmayabilir ama sorumluluğu olanlar da var. Bilirkişi raporunda sorumluluğu aileye yükleyen satırları isyan ederek okuyoruz. Fukaralığı suç olarak rapora geçtiği ilk örnektir. Bu vatandaşımızın kışın orada kalmasının kusur olarak aileye bildirildiği herhalde ilk örnektir. İnsafsız bir rapor. Bir taraftan ceza soruşturması yürürken avukatlarımız aile adına hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası açmışlardı. Çünkü hizmet kusuru var burada. Kurumların koordinasyonsuzluğu var" diye konuştu.

Başkan Feyzioğlu, Muharrem Bebeğin ailesine verilen tazminatın mahkeme tarafından temyiz edilmesini kabul edilecek bir durum olmadığını söyledi. Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"İdare mahkemesi bir tazminata hükmetti. Bu tazminatla ailenin başını sokabileceği bir ev alındı. Fakat sağlık bakanlığı maalesef Muharrem bebeğin ailesine hak görünen bu tazminat kararını temyiz etti. Devletimiz büyüktür, devletimizin hizmet kusurunun olduğu yerde aileye ödenen parayı geri almak için tazminat davasını temyiz etmesi bize göre gereksizdir, yersizdir. Bu temyiz kararı doğru değildir. Ben Sağlık Bakanının da bu konudan haberdar olduğunu sanmıyorum. Van Valisi Zorluoğlu, bu konuyu Sağlık Bakanına ileteceğini söyledi. Bakanlık arzu ederse bizde bizzat bakan beyle görüşüp konuyu anlatabiliriz. Sağlık Bakanlığının temyiz talebini geri çekmesini istiyoruz. Muharrem bebeğe saygıdan ötürü bunu istiyoruz."

ÜMİT KOCASAKAL YORUMU

Başkan Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakalın CHP Genel Başkanlığına adaylığını da değerlendirerek "Benim için de aday olacak deniliyor. Hiç bir siyasi partide ne dün ne bugün, ne de yarın bir yarış içinde olmayacağımı, siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim. Gelecekte de bugün ki şartlarda siyaset yapmayı düşünmüyorum. CHP Genel Başkanlığı için aday olan Ümit Beyin yolu açık olsun, hayırlı olsun. Kendi tercihidir, Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak gerekir" diye belirtti.

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