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    Feyzioğlu'ndan tek tip kıyafet itirazı...

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 16:15Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 16:15

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması getirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin "Mahkeme salonuna uygunsuz bir kıyafetle gelinmesi durumunda, mahkeme başkanı verir talimatı; çıkarttırır o kıyafeti. Yeni bir düzenleme yapılmasını gerektiren bir durum yok ortada" dedi.

    TBB Başkanı Feyzioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Adalet Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülen tek tip elbise çalışmalarını eleştirdi. Feyzioğlu, "Haddini bilmezin biri, duruşmaya üzerinde ’Hero’ yani ’kahraman’ yazan bir t-shirt ile gelmiş. Bu densizliğin bir yaptırımı var zaten mevcut kanunda. Mahkeme başkanı verir talimatı, çıkarttırır o kıyafeti. Yenisini giydirtir, giyinmezse de salondan atar. Yeni bir kanun yapılmasını gerektiren, daha önce hiç görülmemiş bir durum yok ortada" açıklamasında bulundu.

    "AT İZİ İT İZİNE KARIŞIR"

    Söz konusu uygulamanın, FETÖ’ye uluslararası alanda destek kazandıracağını da ileri süren TBB Başkanı Feyzioğlu, şöyle devam etti:

    "Sorun, suçlu olup olmadıkları ortaya çıkarılsın diye yargılanan kişilere, yani sanıklara peşinen suçlu muamelesi yapılıyor görüntüsü verecek tek tip elbise ya da tulum giydirilme uygulamasına geçiliyor olmasından bile daha vahim. Sorunun büyüğü, devletin en üst makamının bu kararı "müjdelerken", yargılanan kişilerin peşinen suçlu olarak görüldüğü anlamına gelecek cümleler kurması. Gerçek suçluları da toplumun gözünde zaman içinde mağdur sınıfına sokar. Tabiri mazur görün, at izi it izine karışır. Sap ile saman birbirinden ayrılamaz. Yargı elinden gelenin en iyisini yapsa bile, kimseyi doğru yaptığına inandıramaz. Türk Milleti hak etmiyor bu yanlışlıkları"

    Etiketler: Feyzioğlu , FETÖ , tek tip
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