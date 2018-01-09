Feyza Civelek: Yumruk atan polisi ısırdım

Feyza Civelek ifadesinde, “Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma gelen 2 polis de beni zorla araçtan indirdi. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, yumruk attı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi.



SAÇIMDAN ÇEKTİ

Ecem A. ise “Beni kolumdan tutarak yere yatırdı. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.



ADLİ KONTROLLE

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın her pazartesi karakola giderek imza vermeleri koşuluyla “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.





Civelek'in bacağındaki eziğin sargıya alındığı görüldü. “Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feyza Civelek'in polisin elini ısırdığı görüntü ortaya çıktı.