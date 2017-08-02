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    Feyza Altun kimdir? Evli mi?

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 09:36Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:36

    Feyza Altun, Ne Seninle Ne Sensiz programıyla her gün evlere konuk olmaya devam ediyor. Seda Akgül ve Psikiyatr Dr. Ümit Yazman ile birlikte sunduğu programla adını geniş kitlelere duyuran Feyza Altun’un özel hayatı da merak ediliyor. Peki evli ve 1 çocuk annesi Feyza Altun kimdir, evli mi?

    Feyza Altun, lisansını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yaptı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere dört dil bilen Feyza Altun'un Kadının Fendi adlı kitabı bulunuyor. Feyza Altun “Kadının Fenni” isimli kitabında, hem kendi deneyimlerini, hem de toplumda kadın olarak yaşamanın zorluklarını tanık olduğu adli vakaları anlatıyor. Ne Seninle Ne Sensiz programıyla ismini geniş kitlelere duyuran Feyza Altun, 2015 yılında bırakacak yer bulamadığı 7 aylık bebeğiyle duruşmaya katılmış, bu olay uzun süre konuşulmuştu. Türkiye’de bir ilke imza atan, ardından da çalışan annenin yaşadığı zorluklarla ilgili hazırladığı raporu Meclis’e taşıyan avukat Feyza Altun, kendini bir aktivist olarak tanımlıyor.

    Etiketler: feyza altun kimdir , feyza altun , feyza altun evli mi
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