Türkiye’nin en eski holdinglerinden biri olan Tekfen Holding’in kurucu üyelerinden ünlü işadamı Feyyaz Berker, hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı 2014’ten beri süregelen sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Peki vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Feyyaz Berker kimdir?

Feyyaz Berker, 7 Ekim 1925'te Mersin'de, Muhtar Berker'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Mersin'de, İleri İlkokulu'nda okudu. Orta öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. Özgürlükçü ve kişisel gelişimi destekleyen Amerikan eğitim sistemiyle ilk burada tanıştı.1939'da babasının VI. Dönem seçimlerinde İçel milletvekili seçilmesi üzerine ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Bu sebeple Tarsus Amerikan Koleji'nden ayrılmak zorunda kalan Feyyaz Berker, ailesi tarafından 1939 sonbaharında, İngilizce eğitimine de devam edebilmesi için İstanbul'daki Robert Kolej'e yatılı olarak gönderildi. 1942 yılında girdiği Robert Kolej Mühendis Mektebi’ni 1946 yılında inşaat mühendisi olarak bitirdi. Yüksek lisans derecesini Michigan Üniversitesi’nden 1948 yılında aldı. ABD’de bir yıl kalıp çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü.



Askerlikten sonra Esenboğa Havaalanı inşaatında ilkin şantiye şefi, sonra laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak çalıştı. 1956 yılında Robert Kolej’den sınıf arkadaşı Nihat Gökyiğit ile FN Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirket zamanla Tekfen Holding’e dönüştü. Şu anda holding bünyesindeki Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa’da büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak saygın bir isimdir. Dünyadaki en büyük 225 müteahhit firma arasinda yılda 1 milyar doları aşkın kontrat miktarıyla 2012 yılında 88. olmuştur.



Feyyaz Berker çok çeşitli derneklerin kuruluşunda ve yönetimlerinde yer almıştır. TÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konsey Başkanlığı, Robert Kolej ve TEMA Mütevelli Heyetleri bunların arasındadır.