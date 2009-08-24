FEVKALADENÄ°N FEVKÄ°NDE

Taraftar diyor ki: Desinler. (Hafiften de gÃ¼lÃ¼mseyerek.)

GalatasaraylÄ±larÄ±n keyfi son zamanlarda olmadÄ±ÄŸÄ± kadar yerinde.

GeÃ§miÅŸ sezonda, mutluluÄŸu, huzuru, keyfi, rakiplerin aldÄ±ÄŸÄ± maÄŸlubiyetlere baÄŸlayan taraftar, bunlarÄ± bu sezon, sadece kendi takÄ±mÄ±nÄ±n oyunuyla buluyor.

Kayserispor ile oynanan maÃ§a bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¶yle beklendiÄŸi gibi ahÄ±m ÅŸahÄ±m bir futbol oynanmadÄ±. YÄ±ldÄ±zlardan beklenen Ã¼st dÃ¼zey performans da yoktu. Ama, takÄ±mda coÅŸkuyu arttÄ±racak inanÃ§ ve maÃ§ta gÃ¼zel goller vardÄ±.

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Rijkaard kafasÄ±ndaki takÄ±mÄ± oturtmuÅŸ. Daha 3 gÃ¼n Ã¶nce oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yorgunluÄŸunu, Kayserisporun gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve oynayacaÄŸÄ± diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutmuÅŸ, futbolcularÄ±n gÃ¼Ã§lerini belli oranda harcamalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tlemiÅŸ. Buna raÄŸmen 4 gollÃ¼ bir galibiyet iÃ§in fevkalade denilebilir.

Yeni transferlerden Elano 2 maÃ§ta daha 90 dakikayÄ± tamamlamadÄ± ama, ilk golÃ¼nÃ¼ taraftara hediye etti. Gol nasÄ±ldÄ± derseniz, fevkalade demek yeterli.

Baros geÃ§en sezondaki gibi gollerine devam ediyor. Ne zaman kaÃ§ gol atacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Bu durum eleÅŸtiriliyor belki ama, Rijkaardâ€™Ä±n Ona gÃ¼veni tam.

Arda oyunda pek gÃ¶rÃ¼nmedi. Yok aslÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ ama, beklentiler yÃ¼ksek olunca, ortalarda yoktu diyoruz.

Oyunda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rede, Kiata iÃ§inde aynÄ± ÅŸeyleri sÃ¶yleyebiliriz.

TakÄ±mda en beÄŸendiÄŸim oyuncu ise AydÄ±nâ€™dÄ±. Tam bir gÃ¶rev adamÄ±. Sessiz sedasÄ±z takÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸmezi olacak.

Bu takÄ±m iÃ§in Kewell Ã§ok Ã¶nemli. OynasaydÄ± skor Ã§ok daha farklÄ± olurdu herhalde.

Bir notta taraftara. BirÃ§ok statta tribÃ¼nler boÅŸken, Galatasaray taraftarÄ± statta yerini almÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§Ä±n sonunda gÃ¶revini yerine getirmenin verdiÄŸi huzuruda yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

SonuÃ§ta yeni teknik direktÃ¶r, yeni oyuncular, yeni sistem, yeni sezon, yeni forma derken, bu haftalar iÃ§in gayet iyi bir oyun ve gayet iyi bir sonuÃ§ vardÄ±.

Bunun iÃ§in geleceÄŸi de dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, gÃ¼ndemimize giren bir deyimi kullanabiliriz o zaman.Â

Fevkaladenin fevkinde bir takÄ±m ve oyun..Â