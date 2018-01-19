Fettah Can döndü

Usta sanatçı, eşi Cansu Kurtcu ile bestelediği ve kendi düzenlediği single çalışmasını, eşiyle ortak olarak açtıkları yapım şirketleri CF Müzik etiketiyle piyasaya sundu. Sözleri Cansu Kurtcu’ya ait olan şarkının klip çekimleri ise Nihat Odabaşı yönetmenliğinde yapıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında ikiz bebekleri Vera ve Oğul’u kucağına alan başarılı müzisyen, son albümünden bu yana yaklaşık iki yıllık sessizliğini de bu projesi ile bozmuş oldu.