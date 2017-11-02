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    'FETÖ'ye bağış' soruşturmasında 5 ilde 49 işadamı hakkında gözaltı kararı

    AA
    02.11.2017 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa, Adıyaman, Bodrum, Şanlıurfa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yakalanan 41 iş adamı, FETÖ'nün kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına 25 bin lira ile 500 bin lira arasında bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na belirli dönemlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen belgelerle ilgili incelemesini tamamladı.  Yapılan araştırmaların sonucunda 17-25 Aralık süreci sonrası vakfa yüklü miktarlarda bağış yapan iş adamlarının tespit edilmesinin ardından soruşturma daha da derinleştirildi.

    FETÖ'nün vakfına 25 bin ile 500 bin lira arasında değişen miktarlarda bağışlar yaptıkları belirlenen iş adamlarının, örgüt üyeleriyle görüşmeleri, örgütün haberleşme programını kullanıp kullanmadıkları, finansal destek sağlayıp sağlamadıkları, örgütün okul, dernek ve iş yerleriyle irtibatlarının olup olmadığı da incelendi.

    Soruşturmanın tamamlanmasının ardından vakfa bağış yaptıkları ve örgütle bağlantıları oldukları ileri sürülen 49 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait Bursa, Adıyaman, Bodrum, Şanlıurfa ve İstanbul'daki adreslere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.  Şüphelilerden 41'i gözaltına alınırken, firari 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    "FETÖ'ye bağış" soruşturmasında gözaltına alınan iş adamlarının bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da öne sürüldü.


    Etiketler: işadamı
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