FETÃ–'nÃ¼n 'VIP dinleme' iddianamesi kabul edildi

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilen 238 sayfalÄ±k iddianamede FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len ile meslekten ihraÃ§ edilen eski emniyet mÃ¼dÃ¼rleri Ali Fuat YÄ±lmazer, Erol Demirhan'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 45 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "Silah terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve Ã¼ye olmak", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni Ortadan KaldÄ±rmaya TeÅŸebbÃ¼s Etme", "Kamu GÃ¶revlisinin Resmi Belgede SahteciliÄŸi" ve "Hukuka AykÄ±rÄ± Olarak KiÅŸisel Verileri Kaydetmek" suÃ§larÄ±ndan Ã§eÅŸitli oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede soruÅŸturmanÄ±n, HÃ¼rriyet Gazetesi'nde 3 AralÄ±k 2014 gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan "Dinlenen VIP Ä°simler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yapÄ±lan haber Ã¼zerine Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca resen soruÅŸturman baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â

Ä°ddianamede, "Fetullah GÃ¼len'in talimatÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin Ä°stanbul ve diÄŸer illerde yapÄ±lan veya yapÄ±lacak olan operasyon ve faaliyetlere zemin hazÄ±rlamak amacÄ±yla emniyet istihbarat ÅŸubelerini bir casusluk Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mantÄ±ÄŸÄ± ile kullandÄ±ÄŸÄ±, dinlemeleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amacÄ±na uygun, ÅŸantaj ve tehdite yarar nitelikte belge ve suÃ§ delili toplama alanÄ± olarak kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" ifade edildi. Ä°ddianamede bu kapsamda 44 ÅŸÃ¼pheli istihbarat polisinin 59 ismi hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde dinledikleri belirtildi.Â

Ä°DDÄ°ANAMEDE YASADIÅžI DÄ°NLENEN Ä°SÄ°MLER ÅžÃ–YLE;Â

CHP Milletvekili Muharrem Ä°nce, iÅŸ adamlarÄ± Ferit Åžahenk, Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa SÃ¼zer, YÄ±ldÄ±rÄ±m Ali KoÃ§, Caroline Nicole KoÃ§, Fevzi BÃ¼lent Ã–zaydÄ±nlÄ±, Atalay ÅžahinoÄŸlu, Erol Altaca, Mehmet YÃ¶rÃ¼k, Melih TÃ¼rker, Mehmet Topsoy, Ali Ä°hsan Karacan, Yener Åženok, SÃ¼leyman Kocakaya, Dursun Ali YÄ±lmaz, Memduh KarakullukÃ§u, Sezai Ã‡anakÃ§Ä±, Ä°brahim Ã‡aÄŸlar, Ã–zay Åžendir, Ã–mer LÃ¼tfi KaragÃ¶z, Cemal TanÄ±l KÃ¼Ã§Ã¼k ile gazeteciler Tufan TÃ¼renÃ§, Murat Yetkin, Zafer Mutlu, YÄ±lmaz Ã–zdil, Can DÃ¼ndar, AslÄ± AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ, Mehmet FaraÃ§, Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya, MirgÃ¼n Cabas, UÄŸur DÃ¼ndar, Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, Amberin Zaman, Åžirin PayzÄ±n, Nihat GenÃ§, Rasih YÄ±lmaz, Selahattin SadÄ±koÄŸlu, ErgÃ¼n Diler, Cengiz SemercioÄŸlu, Engin ArdÄ±Ã§, Bedri Baykam, Â Melih MeriÃ§, Metin YÃ¼ksel, Saner Ayar, Recep Tepeli, Â Ruhat Mengi, BÃ¼lent Ã‡Ã¶ltekin, RÄ±dvan BÄ±yÄ±k, Mustafa ÅžekeroÄŸlu, GÃ¼lden AydÄ±n, Nuri Ã‡olakoÄŸlu, Faruk Bildirici, Suna Vidinli, Arslan Bulut, Ã–zdemir Ä°nce, Mehmet Emin Darendeliler, Ahmet AltÄ±nel, HÃ¼seyin Ã–zalp ve emekli korgeneral Metin Yavuz YalÃ§Ä±n...

Bu isimlerden CHP Milletvekili Muharrem Ä°nce, iÅŸ adamlarÄ± Ferit Åžahenk, Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa SÃ¼zer "ÅžikayetÃ§i" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±rken diÄŸer kiÅŸiler ise "MaÄŸdur" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.Â

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, ilk duruÅŸmanÄ±n 19 AralÄ±k'ta Silivri Cezaevinin karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan duruÅŸma salonda yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.