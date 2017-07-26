FETÖ'nün spiker imamı belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına ilişkin 21 şüpheli hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede, 15 Temmuz 2016'ya kadar TRT'de çalışan 7 bin 203 personelin mercek altına alındığı, bunlardan 897'sinin örgütle bağlantılarını ortaya koyabilecek ByLock, Bank Asya, dernek, iltisaklı şirket ve tepe yönetimi irtibatının tespit edildiği kaydedildi.

FETÖ elebaşısının Bank Asya'yı kurtarma çağrısı üzerine ise 2014'te 327 çalışanın bizzat kendisi veya yakınları tarafından para yatırdıkları da belirtildi. Örgütün her ay 400 muhabirden himmet topladıkları aktarıldı.



'MEDYA İMAMI VE TRT İMAMI TESPİT EDİLDİ'

İddianamede örgütün medya imamının Necdet Conger olduğu belirtildi. Ve Conger'e ilişkin beyanda, "Necdet Conger, 2006-2007 döneminde kurumsal olarak medya imamlığını kurdu. Doğrudan FETÖ/PDY ile görüşebilen, doğrudan merkezden para alabilen bu kişi kendisine de yardımcı, araba vb. tahsis ederek güçlü biçimde işe başladı. Önce Zaman ve STV'den dış basına gitmiş kişileri ziyaret edip, onlarla tanışmak ve onları sohbetlere çağırmak olarak işe başlayan Necdet Conger ve adamları zamanla bu pozisyonunun da yeterli olmadığını anladı. Zaman ve STV dışındaki basın kuruluşlarına 'adam yerleştirmeyi' hedefledi" denildi.

İlk TRT imamının ise 2008-2012 arasında Fatih Koç olduğu ifade edilen iddianamede tanık olarak ifadesi alınan Birol U., Fatih Koç'un örgüt tarafından TRT'deki faaliyetleri şöyle anlattı:

"2009'da açılan TRT sınavında Fatih Koç, kimya bölümü mezunu olmasına ve çok yüksek KPSS puanı olmamasına rağmen yetenekleriyle işe giren spiker kadrosuyla TRT'ye alındı. TRT'deki tek işi örgütün elemanlarını organize etmek, burs toplamak, yeni işe alınanlar için ev açmak oldu. Fatih Koç, bir anda TRT'de tanınan bir adam oldu. Sürekli elinde cv'lerle geziyor, referans arıyordu."

Sabah'ın haberine göre, iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Tahsin Y. ise FETÖ'nün TRT'ye 2008 yılından itibaren sistemli olarak örgüt elemanlarını sızdırmaya başladığını anlattı. Özellikle personelden sorumlu genel müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu'nun önderliğinde eleman alımının yapıldığını söyleyen Tahsin Y., "2008 yılından sonra alınan elemanların yüzde 80'i FETÖ terör örgütü şüphelisidir. Personel sınavlarında hep aynı isimlerin sınav komisyonunda bulunması ve 2010 KPSS hırsızlığında gözaltına alınan, sorgulanan şüphelilerden çoğunun TRT mensubu olması bu iddiamı kanıtlayan örnektir" diye konuştu.



HAKAN ŞÜKÜR'ÜN ALDIĞI PARA DA İDDİANAMEDE

İddianamede firari durumda bulunan FETÖ sanıkları, Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Hakan Şükür'ün TRT'den aldıkları haksız ücretin basına sızdırılmasına ilişkin bir itiraf beyanı da yer aldı.

Tanık beyanında, "Örgütün Ekrem Dumanlı isimli gazetecisi TRT'de yayına katılıyor ve ayda 12 bin TL'den fazla para alıyordu. Ayrıca Hakan Şükür TRT'de yıllık 740 bin TL ücret alıyordu. Ben bunu gizlice basına sızdırdım. Bu fahiş ücret aylarca Türkiye gündemini meşgul etmişti. Her iki sızdırmayı da vicdanı sorumluluk ve vatan hizmeti bilinci ile yaptım. Birkaç ay sonra Ekrem Dumanlı programı bırakmak zorunda kaldı. Hakan Şükür de 1 sezon sonra Lig TV'de yorumcu olarak başladı" dedi.





TRT'DEN AÇIKLAMA

İddianamenin basında yer almasından sonra TRT'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, basında yer alan haberlere konu olan iddianamenin geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkin olduğu, söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddiaların, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirildiği ve idari olarak gereğinin yapıldığı bildirildi.

Yazılı açıklamada, şu satırlara yer verildi: "İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 1 Eylül 2016 tarihli, kalan kısmı ise 22 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017 tarihli KHK’lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir."





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