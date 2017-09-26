Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şenetiler ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" iddiasıyla dava açılmasına karşın tanık beyanları ve deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın eylemlerinin üyelik aşamasında kaldığından, Şenetiler'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Şenetiler, son söz olarak "Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan hakkında dava açılan Şenetiler'in eylemlerinin üyelik aşamasında kaldığı kanaatine vararak sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdal Şenetiler'in "örgütün önemli abileri"nden olduğu anlatılmıştı.

İddianamede tanıkların sanık hakkında şu ifadelerine yer verilmişti:

"Bu şahıs geldiğinde yurt müdürü dahil saygıda kusur etmemeye çalışırlardı. Bu şahıs için 'Çok büyük abi.' derlerdi. Bu kişi sohbetlerinde dini konular üzerine dururdu. Ayrıca, Fetullah Gülen cemaati mensubu olduklarını düşündüğüm esnaf kişiler her hafta akşam vakitlerinde yurda gelirlerdi. Bu zamanlarda yurdun önü lüks otomobil ile dolardı. Bu şahıslar geldiğinde sinevizyon ile Fetullah Gülen videolarının izletildiğini gördüm. Erdal abi dediğim kişi bu şahıslara da sohbet verirdi."

İddianamede, Şenetiler'in mahrem toplantıları düzenlediği, örgüt içinde saygın bir kişi olduğu, FETÖ/PDY üyeliğinden soruşturması bulunan Sevilay Üneş'in adresinde yapılan aramada "Muhterem Habbab Hocama verilecek Gön: Erdal Şenetiler (ABD Hediyesi)" ibaresi olan zarf içerisinde bulunan beyaz kağıt mendil ele geçirildiği ve mendilin ABD hediyesi ibaresi taşıması anlatılmıştı.

Şenetiler'in örgütün sevk ve idaresinde etkili ve görevli kişi olduğu, örgüt lideri ile irtibatlı olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın ABD'de bulunan örgüt lideri ile görüşen, örgüt liderinden hediye getiren, örgüt liderinin talimatlarını Türkiye'de yürürlüğe koyan kişi olduğu ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Şenetiler'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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