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    FETÖ'nün sözde "İstanbul'daki emniyet müdürlerinin imamı" yakalandı

    AA
    08 Ağustos 2017 - 23:15Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 00:52

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.

    Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Hamur ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Girgin gözaltına alındı.
    Yapılan araştırma sonucu Girgin'in, örgütün, sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirlendi.
    Girgin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Etiketler: ağrı , fetö , emniyet , Emniyet
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