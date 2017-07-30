MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde Gülen'i sormuşlar

    FETÖ'nün 'şakirt' testi... Testlerde Gülen'i sormuşlar

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    30 Temmuz 2017 - 17:15Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 17:20

    Kayseri'de FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarda tutuklanan Mustafa Yılmaz’ın bilgisayarında ele geçirilen belgelerde, örgütün hücre evleri olarak bilinen “ışıkevleri”nde kalanlara, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili testi yapıldığı öğrenildi. Testlerde, Gülen ile ilgili “Hocaefendi Türkiye’de ayrılırken giydiği kıyafeti yıkamak istememesinin sebebi nedir?”, “Hocaefendi şuan nerede ikamet etmektedir?”, “Hocaefendi evini neden camiye taşır?”, “Hocaefendi tedavi için hangi ile gider?” gibi 60 soru yöneltildiği ortaya çıktı.

    GÜLEN SORULARI

    FETÖnün şakirt testi... Testlerde Güleni sormuşlarKayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik-fiziki takibin ardından şehirde Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneğini kuran, 2014 yılında örgüte destek amacıyla bazı dernek üyelerini Özgürlük Platformuna katılmaları için görevlendiren, örgüt imamlarıyla birlikte hareket ederek terör örgütüne finansman sağladığı ileri sürülen Mustafa Yılmaz’ı gözaltına aldı. Öğrenci evlerinde örgütsel eğitimler de veren Yılmaz’ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, örgüte ait çok sayıda belge ve dokümanın yanı sıra “Gurbetteki Öğretmen, Göç Yolunda Bir Aile” başlıklı, içeriğinde Gülen’i tanıtmaya yönelik 60 soruluk bir test de ele geçirildi. Gülen’in nereden göç ettiği, kaldığı yerler, yakınları, kimlerden eğitim aldığı, din kisvesi adı altında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra dikkat çekici soru ve cevaplar da bulundu. Teste tabi tutulan örgüt elemanlarının başarı durumuna göre örgüt içerisinde hiyeraşi elde ettiği kaydedildi.

    KADINLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ

    Testlerde, Gülen ile ilgili “Hocaefendi Türkiye’de ayrılırken giydiği kıyafeti yıkamak istememesinin sebebi nedir?” sorusunun doğru cevap şıkı olarak ise “Türkiye’nin hatırasını taşıdığını düşünmesi” belirtiliyor. “Hocaefendinin vücudunda meydana gelen hastalıkların sebebi nedir?” sorusuna ise “ettiği duanın sonucu” şıkkı doğru cevap olarak gösteriliyor. “Hocaefendi Türkiye’deyken evini neden camiye taşır?” sorunun cevabı ise “Yoldan gidip gelirken kadınlardan rahatsız oluyor” cevabı veriliyor. “Hocaefendi şuan nerede ikamet etmektedir?” sorusunun cevabı “Amerika” olurken, buraya gitme nedeni ise hastalığın tedavisi olduğu belirtiliyor. Gülen’in aldığı maaşını hayır işlerine harcadığı, “askerliği boyunca nasıl biri olmuştur?” sorusuna ise “çok sevilen ve dinlenen biri” cevabı veriliyor.

    *Şakirt: TDK’ya göre, öğrenci, çırak. Ancak FETÖ'ye mensup öğrencilerin birbirlerine karşı kullandıkları bir hitap olarak da biliniyor.

    FETÖnün şakirt testi... Testlerde Güleni sormuşlar

    Etiketler: Fetullah Gülen , FETÖ , soru , örgüt
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri