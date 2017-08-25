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    FETÖ’nün para dağıtıcısı yakalandı

    İHA
    25 Ağustos 2017 - 11:31Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:31

    Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY üyelerine dağıtan bir kişi yakalandı.

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun startını verdi. M.S.’nin (60) Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY'den gözaltına alınmış veya KHK’lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. M.S'nin emekli devlet memuru olduğu, oğlunun FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığı ve İzmir’de ikamet ettiği belirlendi. M.S'ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S, İzmir’in Bergama ilçesinde 1025 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı.

    FİNANSAL KAYNAK KANADA İMAMINDAN

    Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlıya ortalama her hafta 10 bin lira kadar para geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı.

    SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HABERLEŞMİŞ

    Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan 60 yaşındaki M.S, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kuruyordu. Buradan para verilecek ailelerle irtibata geçen M.S'nin moral artırmaya yönelik mesajlar da attığı tespit edildi. M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: FETÖ , Para , izmir
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