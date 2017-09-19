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    FETÖ'nün medya yapılanması davasında ara karar

    Damla GÜLER
    19.09.2017 - 18:05 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 18:20

    FETÖ'nün medya yapılanması davada Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi.

    FETÖ'nün medya yapılanması davasında alınan tahliye taleplerinin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

    Firari 10 sanığın dosyasının ayrılmasını da talep eden savcı Nurettin Veren'in tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

    Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yapıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Ayrıca dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması İçin savcıya gönderilmesine karar verildi.

    Etiketler: FETÖ , nazlı ılıcak , Ahmet Altan , Mehmet Altan , son dakika , haber
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