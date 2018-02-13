'FETÖ'nün malikânesine el konuldu

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikânenin, "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.







Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikâne yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan işadamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesi'nden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikâne var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikânede kalacağına dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

İncelemede, malikânenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden cumhuriyet başsavcılığı, işadamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu.

Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikâneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikânenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

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