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    'FETÖ'nün malikânesine el konuldu

    AA
    13.02.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği ileri sürülen malikâneye tedbiren el konuldu.

     Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikânenin, "FETÖ elebaşı Gülen için yaptırıldığı" iddiaları üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    FETÖnün malikânesine el konuldu


    Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikâne yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan işadamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "Mudanya Devlet Hastanesi'nden Bademli'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikâne var, orada araba satan firmanın sahipleri yaşıyor, bu şahısların FETÖ'cü olduğunu biliyorum, Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikânede kalacağına dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

    FETÖnün malikânesine el konuldu

    İncelemede, malikânenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden cumhuriyet başsavcılığı, işadamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu.

    Mahkeme, soruşturmaya konu Mudanya ilçesindeki malikâneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

    FETÖnün malikânesine el konuldu

    Uludağ manzaralı, yaklaşık 17 dönüm arazide kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip malikânenin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahaları da bulunuyor.

     

     

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    Etiketler: FETÖ , lüks villa , bursa , Fetullah Gülen , son dakika
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