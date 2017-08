FETÖ'nün her istediğini verdin sen vatansever değilsin

SİHİRLİ SÖZCÜK ADALET

“Bugün ‘Adalet Kurultayı’nı başlatıyoruz. Kurultayımızın Çanakkale’de olmasının bir anlamı var. Biz bayrağımızı, insanlarımızı seviyoruz. Biz farklılıklarımızla bir arada, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine nasıl yaşayacağız? Kurultayımızın ana teması bu. Bunun sihirli sözcüğü adalettir.



BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Hiçbir suçu, hiçbir günahı olmayan Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bardağı taşıran son damla oldu. Ankara’dan İstanbul’a kadar ‘Hak, hukuk, adalet’ diye yürüdük. ‘Yürümezsiniz’ dediler, yürüdük. ‘Yolda kalırsınız’ dediler, yürüdük. Bize, ‘Kardeşim, bu ülkede adalet var, hukuk var niye yürüyorsunuz?’ diyemediler. Onlar da biliyordu ki bu ülkede hak, hukuk, adalet yok. Sizler buraya adaleti savunmak, hakkı, hukuku, adaleti savunmak için geldiniz.







YÜZDE 80 ‘ADALET YOK’ DİYOR

Yakın dönemde bir anket yapılıyor. Soru şu: Herhangi bir nedenle yolunuz adliyeye düştüğünde hakkınızda adil karar verileceğine inanıyor musunuz? ‘Adil karar çıkar’ diyenlerin oranı yüzde 19, ‘Adalet yoktur’ diyenlerin oranı yüzde 73, kararsız yüzde 8. Bu toplumun en az yüzde 80’i adalet olmadığını bize söylüyor. Bu ülkede hak da hukuk da adalet de yok.



Berberoğlu’na Adalet Kurultayı’ndan adaletli selamlarımızı gönderiyorum. Suçsuz yere yatıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararı var, MİT TIR’ları olayı devlet sırrı değildir. Düşünün, Berberoğlu’nu casuslukla suçlayacaksınız, devletin bütün sırlarının saklandığı kozmik odaya FETÖ’nün militanlarını sokacaksınız, devletin bütün sırlarını FETÖ’ye vereceksiniz ama Berberoğlu’nu suçlayacaksınız. CHP üzerinden bir operasyonu nasıl gerçekleştirebiliriz arayışındalar. Çanakkale’den sesleniyorum. Siz, yalnız değil, 7 kişi, 77 kişi, 77 bin kişi kaç kişi gelirseniz gelin, CHP olarak dik, kaya gibi duracağız, asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Zulme, zalime teslim olmayacağız, çünkü biz çok iyi biliyoruz ki haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlıklarına asla boyun eğmeyeceğiz.



150’nin üzerinde gazeteci hapiste, hapisteki bütün gazeteci arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu sağlamak, bu ülkenin namuslu insanlarının temel görevi olacak.



İster FETÖ’cü ol, ister ByLock kullan, birilerinin damadıysan, birilerinin paraları pulları varsa, rahatlıkla dışarıda gezebiliyorsun. Parayı bastıran, gücünü kullananlar serbest bırakıldı.”



ATLETİMLE UĞRAŞACAĞINA...

“Düşünün birileri faize karşıyız diyor. Son 15 yılda bu ülkenin insanlarının cebinden alınıp faiz lobisine ödenen miktar 142 milyar dolar. Sabah akşam benim atletimle uğraşacağına 142 milyar doları bu ülkenin köylüsüne, emekçisine versene. Devleti yöneten ‘Ne istediniz de vermedik’ diyor. Her istediklerini verdiler, vali, müsteşar, kaymakam, okul, general, üniversite, her şeyi verdiler. Peki kardeşim FETÖ’nün her istediğini verdin de bu ülkenin çiftçisi, emeklisi, işsizi, taşeron işçisi istedi vermedin. FETÖ ne istediyse apar topar hepsini verdin. Sen vatansever değilsin kardeşim, bunu yapanlar asla vatansever olamaz.”



KURULTAYA MEKTUP

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun cezaevinde kaleme aldığı mektubu, eşi Oya Berberoğlu okudu. Berberoğlu mektubunda şunları söyledi: “Her alana yayılmış, sistemi çürütmüş bu adaletsizlik tabii ki rastlantı eseri değil. Türkiye neredeyse 40 yıldır 12 Eylül darbe yasaları ile yönetiliyor. Ama bizlerin gücü maalesef sayısız kez değiştirilen Anayasa’dan bu darbeci zihniyeti temizlemeye yetmiyor. İşte Adalet Kurultayı’nın önemi burada yatıyor. Eminim ki, haksızlığa, yolsuzluğa, eşitsizliğe, çürümeye yol açan adalet kara deliklerini tek tek bulup, ortadan kaldırmak için gerekli önerileri tartışıp kamuoyuna sunacaksınız.”







İLK GÜNE 10 BİN KİŞİ

Adalet Kurultayı’nın ilk gününe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kurultay alanına giden yolda ve alanda yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu, Çanakkale’ye gitmek için Esenboğa Havaalanı’na geldiği sırada kötü bir sürprizle karşılaştı. Kılıçdaroğlu’nun 23.45’te kalkması planlanan Anadolujet uçağının 55 dakika rötar yapacağı açıklanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, havaalanına gelince uçağın 02.40’ta kalkacağı bildirildi. Daha sonra uçağın kalkış saati 01.25 olarak değiştirildi. Kılıçdaroğlu, özel feribotla Ecaabat’a geçerek geceyi, kamp alanında Adalet Yürüyüşü’nden alışık olduğu bir karavanda geçirdi.



HAFIZA SOKAĞI

Kılıçdaroğlu sabah ilk olarak Çanakkale Şehitliği’ne üzerinde ‘Adalet’ yazan çelengi bıraktı.



Kurultay alanına giren vatandaşlar ilk olarak Hafıza Sokağı ile karşılaştı. Burada, 12 Eylül askeri darbesinden, 10 Ekim Ankara Gar saldırısına kadar belleklerde yer eden bazı olaylar ile ilgili fotoğraf ve yazılar sergilendi. Panolarda 12 Eylül askeri yönetimi tarafından yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren ile yine aynı yıllarda asılan ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu aynı tabloda yer aldı. Hafıza Sokağı’nda 15 Temmuz darbe girişimine de özel bir bölüm ayırılırken, 15 Temmuz gecesi şehit edilen Erol Olçok’un fotoğrafı da yer aldı.



Alanın bazı noktalarına Kartal Belediyesi’nin organize ettiği ‘canlı heykeller’ performans sergiledi. Bronz rengine boyanmış heykeller vatandaşların ilgisini çekti.



Kurultaya katılanların isimlerinin yazılı olduğu tuğlalardan yapılacak ‘Adalet Anıtı’nın temeli de dün atıldı.



NOTLAR

Kurultayın ilk günü siyasette adalet ve kadın, doğa hakları, kentleşme ve insan, kültür sanatta adalet ve toplumsal huzur başlıklarının yer aldığı yaklaşık 10 çalıştay düzenlendi. Kurultaya, Ezel Akay, Bedri Baykam, Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın ve bazı tiyatro sanatçıları katıldı.



Kampın bulunduğu Kocadere Mevkii’ne giden yol üzerinde jandarma kontrol noktaları oluşturdu. Kamp alanına gelenler hem x-ray hem de güvenlik güçleri ve CHP’nin özel güvenlik görevlilerince arandı.



Kurultay için 8 bin jandarma görevlendirildi.



Kamp alanına ilk yardım çadırları da kurulurken, hem Sağlık Bakanlığı, hem de CHP’nin kiraladığı özel

ambulanslar görev yaptı.



Yangın olasılığına karşı itfaiye ekipleri kamp alanın etrafına konuşlandı.



HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan’ın, programda ilk gün öğleden sonra yapılan “Yaşamda Adalet” konulu toplantıda konuşmacı olmasına rağmen katılmaması dikkat çekti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanlarından Veli Özdemir’in Kurultay’da giydiği tişört dikkat çekti. Özdemir, üzerinde Türkiye’de adına açılan internet sitesine erişim engeli konan Brezilyalı sosyalist karikatürist Carlos Latuff’un, Adalet Yürüyüşü’nün ardından çizdiği bir karikatürün yer aldığı tişört giydi.