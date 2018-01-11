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    FETÖ'nün hakim ve savcı hazırlama evleri ortaya çıkarıldı!

    İSTANBUL (AA)
    11.01.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı yapılanması"nda yer aldığı iddia edilen 26 şüpheliden 16'sı yakalandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer aldığı öne sürülen ve "abla" olarak tabir edilen 9 sorumlunun, örgüte bağlı çok sayıda avukatı hücre evlerinde hakimlik-savcılık sınavlarına hazırladığı belirlendi.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 örgüt yönetici ile 17 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde 40 adrese düzenlediği operasyonda, 4'ü sorumlu,16 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerdeki aramaların sürdüğü, diğer 10 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

     

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    Etiketler: terörle mücadele , Operasyon
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