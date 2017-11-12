Son dakika...Karar belli oldu, FETÖ'den tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında örgütün "Gürcistan ve entelektüel yapılanması"na yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün sözde "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtilen Ömer Pekin'in de aralarında yer aldığı 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Pekin'in de aralarında olduğu 9'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e özel sağlık hizmeti verdiği iddia edilen A.G.D'nin de aralarında olduğu zanlılardan 4'ü elektronik kelepçe, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında bir gizli tanığın ifadesi sonrası 3 Kasım'da İzmir merkezli 14 ilde, aralarında FETÖ'nün sözde "entelektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtilen Ömer Pekin'in de bulunduğu 41 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda İstanbul'da yakalanan Pekin ile 17 kişi gözaltına alınmıştı. Pekin'in örgüt içerisindeki bazı isimleri ünlü yapmak için girişimlerde bulunduğu ayrıca ünlü kişilerin de FETÖ'ye sempatiyle bakmaları için çalışmalar yaptığı kaydedilmişti.



Pekin'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yaptığı belirtilmişti.



Soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alınan A.G.D. adlı kadının ise kapatılan Şifa Hastanesinde hemşire olarak çalıştığı, örgütün "ebeler" sorumluları arasında bulunduğu ayrıca örgüt elebaşına İzmir'e geldiği dönemde sağlık hizmeti verdiği iddia edilmişti.

FETÖ'nün Gürcistan'daki yapılanması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin ise örgütün bu ülkedeki eğitim ve diğer ticari faaliyetleri yönettikleri bildirilmişti.



Firari zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.



