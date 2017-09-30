Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>FETÖ’nün ‘böcek’ talimatı diziden

    FETÖ’nün ‘böcek’ talimatı diziden

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    30.09.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    KASET kumpasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ilginç ayrıntılar yer aldı.

    Savcılık, şifreli mesaj içerdiği düşüncesiyle Samanyolu televizyonunda 18 Mart 2011 tarihinde yayınlanan ‘Kollama’ isimli dizinin 120. bölümünün 26 ve 27. dakikalarında geçen diyalogları mercek altına aldı. Bu kapsamda 1985 - 2002 yılları arasında FETÖ içinde ‘ülke imamlığı’ seviyesine yükselen Hasan Polat’a, dizinin 26. ve 27. dakikalarında geçen diyaloglarda yer alan mesajlar soruldu.

    Polat, 17 Ocak 2017 tarihinde alınan ifadesinde, dizide, “Denizlerini kuruturuz, deniz kenarlarındaki villalarını ellerinden alırız” konuşmasının bir mesaj olduğunu ileri sürerek, “Bu tarihte Deniz Baykal kasetleri ortaya çıkmış ancak MHP kasetleri henüz ortaya çıkmamıştır. Böylece MHP’li veya AK Partili bazı bürokratları tehdit ediyorlar” dedi.

    İddianamede dizinin bu bölümünden 1 ay sonra MHP’lilere ilişkin kasetlerin yayınlandığına dikkat çekildi.

    FETÖ’nün ‘böcek’ talimatı diziden

    MGK’YI DA KAYDETMİŞLER

    Şüpheli polis Yiğit Uyar da ifadesinde, 2007-2013 yılları arasında Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığını anlattı. Uyar, 2011 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısının kayıtları olduğunu düşündüğü bir CD getirilerek çözümün yapılmasının istendiğini söyledi. Uyar, “2011 yılı kurban bayramına yakın bir zamanda Özgür Türker komiser, bana bir ses kaydı getirdi. Ses kaydı çok uzundu. Sesleri dinledik ve yazıya döktük. Sesin içeriğinden anladığım kadarı ile Milli Güvenlik Toplantısı olduğunu düşündüm. Çünkü konuşanlar, o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kuvvet komutanlarıydı. 2012 yılında tam tarihini hatırlamadığım bir zamanda Ertan Arslan komiser bana flash bellekte ses kayıtları getirmeye başladı. Bu kayıtları dinlediğimde o zamanki başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın parça parça telefon görüşmelerinin olduğunu gördüm” dedi.

    Samanyolu TV dizisindeki bu sahne Rus Büyükelçi suikastini hatırlattıSamanyolu TV dizisindeki bu sahne Rus Büyükelçi suikastini hatırlattı

    Reina saldırısı o diziyi hatırlattıReina saldırısı o diziyi hatırlattı

    Etiketler: gazetehaberleri , baykal , deniz baykal
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri