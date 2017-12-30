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    FETÖ’nün 'Adana Emniyet imamı' yakalandı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    30.12.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    ADANA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 'Adana Emniyet imamı' olarak aranan öğretmen 54 yaşındaki Mehmet Yıldız yakalandı.

    İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM), ekipleri tespit ettikleri FETÖ’nün 'Gaybubet' evine yönelik operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla girilen evde örgütün emniyet imamı olduğu iddia edilen Mehmet Yıldız gözaltına alındı.

    Cep telefonunda 'ByLock' programı yüklü olduğu iddia edilen eski Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yıldız’ın, Eylül 2016’da tutuklandığı, daha sonra mahkeme kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Tekrar açılan dosyada, Yıldız’ın örgütün üst düzey mahrem imamı olduğu, Emniyet içerisinde müdür ve polis memurları ile sohbetler düzenlediği ortaya çıktı. Dini sohbetler adı altında yapılan buluşmalarda polislerin terfi ettirilmesini organize eden Yıldız’ın ayrıca bu buluşmalarda kripto şifreler verdiği de ileri sürüldü.

    KOD ADI: SİNAN

    Sohbete katılan polislere kendisini 'Sinan' adlı ile tanıtan Yıldız’ın serbest kaldıktan sonra tekrar yakalanmamak için kendisini gizlediği belirtildi. Yıldız’ın kaldığı örgüt evinin baskın anında gelen polisleri gözetlemek için ana yola baktığı, perdelerin ise sürekli aralıklı olduğu anlaşıldı. Sözde imamın, ayrıca alışverişe bile belli saatlerde gittiği, otomobilini sürekli aynı yere ve aynı şekilde koyduğu, satın aldığı ürünleri koyduğu poşetlerin bile sayısının aynı olduğu belirtildi.

    "BYLOCK İLE İLGİM YOK’ DEMİŞ

    Sorgulanan Yıldız, Eylül 2016'da çıkarıldığı mahkemede cep telefonunda çıkan 'Bylock' programıyla ilgili, "Bu programı bilmiyorum. Benim hiç bir alakam yok" dediği belirtildi. Görüşmelerin büyük bir bölümünü örgütün mahrem imamlarıyla yaptığı öne sürülen Yıldız, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Adana , Gaybubet evi
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