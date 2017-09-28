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    FETÖ’den yargılanan Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü tahliye edildi

    DHA
    28.09.2017 - 19:48 | Son Güncelleme:

    BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saymam ve İlÿMilli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti Atilla Gülsar’ın tahliyesine karar verdi.

    Bursa’da, darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam ile İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ali Osman Kahya, Atilla Gülsar, İbrahim Saydam ve Yusuf Ziya Leventoğlu tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, KHK ile meslekten ihraç edildi.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Savcılık soruşturmasının ardından tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan Kemal Bayraktar, Faruk Öztürk, Yüksek Yaşar ve Ahmet Münir Acar hakkında, ’silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ’örgüte finansman sağlamak’ suçlarından Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 35’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya bugün de devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada ifade veren sanıklar, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti.

    Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, eşinin ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle Bursa Milli Eğitim eski Müdürü Atilla Gülsar’ın tahliyesine, diğer üç sanınğın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

    Etiketler: fetö , datbe , il mülli eğitim müdürü
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