FETÖ’den tutuklu tuğgeneral serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 18 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan eski Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı Afyonkarahisar 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Gülmez’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları, gaziler de katıldı.ÿ

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamalara cevap veren Gülmez, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası harp ceridesi tutulması için Genelkurmay Başkanlığı’ndan emir geldiğini söyledi. Garnizon komutanlığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece demokrasiden ve milli iradeden yana olduğunu söyleyen Gülmez, 15 Temmuz darbe girişiminde net tavır sergilemediği yönündeki suçlamayı kabul etmedi.ÿ

"HARP CERİDESİ TUTULMA EMRİNİ VERDİM"

15 Temmuz darbe gecesi gelen emir üzerine harp ceridesi tutulduğunu, ceridenin adının ’barış’, ’harp’, ’15 Temmuz’ gibi farklı isimler olabileceğini vurgulayan Gülmez, ceride tutulması konusunda emir verdiğini aktardı. Mahkeme heyeti, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece komutanlığın kamera kayıtlarını neden yedeklemediğini sorması üzerine Gülmez, "Güvenlik kameraları ben göreve başladığımda takıldı. Kameralarla ilgilenen görevli arkadaşlar vardı. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi 24 saat sonra silinip silinmediğini bilmiyorum" dedi.ÿ

"VALİ BEY ÇAĞIRMADI"

15 Temmuz darbe girişiminde valilik konutundan krizin yönetildiğini belirten İsmet Gökhan Gülmez, dönemin valisi Aziz Yıldırım ile telefonla görüştüğünü, herhangi bir olumsuz durum olmadığını aktardığını söyledi. "Vali çağırdığında gitmediğim söyleniyor" diyerek suçlamalara cevap veren Gülmez, "Beni vali bey çağırmadı. Kendisiyle telefonda konuştum. O da konutta olduğunu söyledi. Zaten ifadesinde de çağırmadığını söylüyor. Kriz konuttan yönetiliyorsa bunun sebebi iyi bir garnizon komutanıdır. Ben darbeci olsaydım konuta gider onları alırdım" diye konuştu.

"DEVLETİME KARŞI KÖTÜ BİR NİYET TAŞIMADIM"

Her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu vurgulayan Gülmez, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman vatanıma, milletime karşı olmadım. Bana bağlı 11 birlik vardı. Darbeci olsaydım bu birlikleri harekete geçirirdim. Ama vatanına ve milletine bağlı birisiyim. Silahlı terör örgütü üyeliği suçunu kabul etmiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece demokrasiden ve milli iradeden yana oldum. Hiçbir zaman devletime karşı kötü bir niyet taşımadım. Görevimi layıkıyla yerine getirdim."

EMİR GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN GELDİ

Mahkemede tanık olarak dinlenen M.A.B., 15 Temmuz darbe gecesi orduevine çağrıldığını ve gittiğini söyledi. Garnizon Komutanlığı Hareket Eğitim Şubesi’nde astsubay olarak görev yaptığını aktaran M.A.B., İsmet Gökhan Gülmez’den darbe gecesi olumsuz bir emir almadığını kaydetti. Harp ceridesini Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen emir doğrultusunda barış ceridesine göre hazırladığını söyleyen M.A.B., "Emir ne verildiyse onu yaptım" dedi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu İsmet Gökhan Gülmez, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 417 gündür tutuklu bulunan İsmet Gökhan Gülmez’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR