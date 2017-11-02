FETÖ'den tutuklu iş adamının iş yerinde gizli kasa bulundu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında bir tekstil firmasına düzenlediği operasyon sonucunda yakaladığı, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.







Polisin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmesi üzerine aynı iş yerinde yeniden arama yapıldı.

Aramada, gizli bir oda içerisinde, "dolap kasa" şeklinde tabir edilen ve "kasa içerisine kasa" olarak dizayn edilmiş, çelik 20 santimetre kalınlığında kasa bulundu. Kasanın içerisinin boş olduğu tespit edildi.







Gizli odada bulunan kasada, örgütün himmet paraları ile belgelerinin saklandığının tahmin edildiği öğrenildi.