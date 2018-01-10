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    TSK'dan ihraç edilen eski 'Türk Yıldızları' kumpir satarken yakalandı!

    KONYA (İHA)
    10.01.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Konya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aranan Türk Yıldızları filosunda görevli eski pilot, ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede kumpir ve waffle satışı yaparken yakalandı. Örgüt abisi tarafından deşifre edilen eski F-16 pilotu tutuklandı.

    Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan Türk Yıldızları eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Ş.Ç. ile F-16 pilotları Kurmay Binbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı M.Ç. ve Kurmay Üsteğmen Levent Y., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ihraç edildi. M.Ç. darbe kalkışması soruşturmasında tutuksuz yargılanmaya devam ederken eski pilotlardan Levent Yağız’ın FETÖ üyesi olduğu mahrem abisinin ifadesiyle ortaya çıktı.

    Levent Y.’nin Hava Harp Okulu 3. sınıfta ve İzmir uçuş okulunda bağlı olduğu asker abileri belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Y., Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında birlikte görev yaptığı Türk Yıldızları eski filo komutanı Ş.Ç. ve diğer iki F-16 pilotuyla merkez Selçuklu ilçesinde açtıkları kumpir ve waffle satışı yapan kafede yakalandı.

    TSKdan ihraç edilen eski Türk Yıldızları kumpir satarken yakalandı

    Örgüt üyesi pilotları ve bağlantılarını gizleyen Levent Y. polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 28 Aralık 2017'de tutuklandı. Selçuk Üniversitesi yakınlarında öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye işletme açan 4 eski pilot, iş yerinde satış yaparken de görüntülendi.

    Etiketler: Operasyon
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