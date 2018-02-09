FETÖ'den Galip Öztürk'e tehdit iddiası... Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, işadamı Galip Öztürk'ten, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin "himmet" adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık çalışmalar sonucunda, 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı talimatını alan polisin, Ankara ve Samsun'da düzenlediği operasyonda şüphelilerden Şahin Çalık, Ömer Bilgiseven, Sezgin Yılmaz ve Abdülselam Yıldırım yakalandı.

Şüphelilerden İsmail Baş'ın başka bir dosyadan Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu, Samsun'da yaşayan şüphelinin ise adresinde bulunamadığı belirtildi. Bu şüphelenin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden Ömer Bilgiseven'in evinde 3 adet bir dolar çıktı.





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