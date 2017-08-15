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    FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

    AA
    15 Ağustos 2017 - 19:16Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 19:16

    Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski binbaşı A.D, işlem yaptırmak için geldiği noterde gözaltına alındı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.D, işlem yaptırmak üzere Güzelyurt ilçesindeki notere geldi.

    14 TEMMUZ'DA İHRAÇ

    A.D'nin hakkında yakalama kararı olduğunun fark edilmesi üzerine, polise haber verildi. İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
    Şüphelinin 14 Temmuz'da ihraç edildiği, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

    Etiketler: fetö , binbaşı , aksaray
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