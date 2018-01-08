FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı...

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce de çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, dün Muş Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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