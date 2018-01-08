Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı...

    FETÖ'den aranan emniyet müdürü havalimanında yakalandı...

    DHA
    08.01.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Bitlis'teki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, Muş Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce de çalışmalar sürdürülüyor.

    Çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, dün Muş Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalandı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri