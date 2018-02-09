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    FETÖ’den 8 ay tutuklu kalan avukat beraat etti

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    09.02.2018 - 18:13 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasında yer adlığı gerekçesi ile 8 ay tutuklu kalan ve Kasım 2017’de tahliye edilen Avukat Cesim Parlak beraat etti.

    15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ: İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cesim Parlak katıldı.

    SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ: Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, avukat Parlak’ın mahkumiyetine yeter derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesi ile beraatına karar verilmesini istedi.

    “BU YAPI İLE EN UFAK BİR İLİŞKİM OLMADI”: Son savunmasını yapan Avukat Cesim Parlak, “Hayatımın hiçbir döneminde bu yapıyla en ufak bir ilişkim olmadı. Sempatim dahi olmadı. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum ” dedi.

    BERAAT ETTİ: Mahkeme heyeti,  “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Cesim Parlak’ın beraatına karar verdi. 

    Etiketler: Cesim Parlak , FETÖ , Beraat , son dakika
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