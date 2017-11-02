FETÖ'den 161 vakıf kapatıldı

Çavuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde FETÖ ile irtibatlı 31 personelin kamu görevleri sona erdirilmiştir. 15 Temmuz’dan sonra da denetim çalışmalarına devam edilmiştir. 25 Ekim itibariyle, 50’sinin denetimi tamamlanmış, 93’ünün denetim çalışmaları devam etmektedir” dedi.



RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya da “Terör örgütleriyle iltisaklı, ilişkili ve terör örgütlerine destek verdiği tespit edilen 54 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait 37 radyo ve 33 televizyon kapatıldı” bilgisini verdi.