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    FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çok sayıda fotoğrafı, yerine gelecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan hesaptan fotoğraf sızdırıldı. Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen kareler, ‘örgüt içi savaşın sinyali’ olarak değerlendirildi.

    Terör örgütü FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde yaşayan Fetullah Gülen'in tuhaf hallerini gösteren 15 adet fotoğraf, internette dolaşıma sokuldu. Takvim gazetesinin haberine göre önceki paylaşımlardan farklı olarak tabana Gülen'in bunadığı izlenimi verecek görsellerin Gülen sonrası örgütün başına yerine geçecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan sahte hesaptan paylaşılması dikkati çekti

    GÖRSELLER ÖZELLİKLE SIZDIRILDI

    Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada alay konusu oldu. Özellikle sızdırıldığı belirgin olan fotoğraflar, Fetullah ile halen örgütün iki numaralı ismi konumunda olan Mustafa Özcan ve diğer elebaşı adayı Şerif Ali Tekalan arasındaki savaşın kızıştığı yorumlarına neden oldu.

    FETÖde kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

    ÖRGÜTTE KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

    İnternet sitelerince 'yeni' olarak sunulan o karelerde, geçtiğimiz yıl tutuklanan Ali Ünal da yer alıyor. Güncel olmadığı anlaşılan fotoğrafların şimdi servis edilmesi, örgüt içindeki bir ismin arşivini açma tehdidiyle mesaj verdiği yorumlarına yol açtı. Söz konusu hamle, FETÖ içinde büyük bir krizin fitilini ateşledi.

    ÖRGÜT ÜYELERİNE MESAJ VERİLDİ

    Paylaşılan görsellerin birçoğunda elebaşı Gülen'in yanı sıra ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikaneye gelen örgüt üyeleri de görülüyor. Söz konusu isimlere ya da yakınlarına yönelik bir göndermede bulunulduğu ihtimali ön plana çıkıyor.

    FETULLAH'IN VELİAHTI

    FETÖ'nün Türkiye'deki sivil bir numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası Kaynak Holding'in de beyniydi. Örgütün 20 yılı aşkın süredir Balkanlar'dan sorumlu imamlığını da yapan Özcan, Gülen'in peşinden gitti. Özcan, Gülen'in veliahtı olarak gösteriliyordu. Özcan'ın Gülen'e bavaş açtığı iddia ediliyor.

    FETÖde kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

    LİDERLİĞE SOYUNDU

    FETÖ'nün kapatılan eski Fatih Üniversitesi Rektörü olan Şerif Ali Tekalan, hakkında tutuklama kararları çıkmaya başlayınca önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçtı. Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Tekalan, kısa sürede örgüt içinde yükseldi. Şimdi bu yükselişi, savaş açtığı FETÖ'nün yerine gelerek tamamlamak istiyor. (Takvim)

    Etiketler: kavga
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