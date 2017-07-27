â€˜FETÃ–â€™cÃ¼lerin yeni Ã¼ssÃ¼ Latin Amerika

Mehmet Ã–zkan, "Kaybolmak, kendilerini unutturmak iÃ§in Ã¶zellikle Latin Amerika'yÄ± Ã¼s olarak seÃ§iyorlar" dedi.

BREZÄ°LYA VE ARJANTÄ°N

FETÃ–'nÃ¼n Latin Amerika'da gizli bir yapÄ±lanma iÃ§inde olduÄŸunu ifade eden Ã–zkan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Brezilya ve Arjantinâ€™de Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu, Kolombiyaâ€™da ise gÃ¼Ã§lenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™den Ã§ok sayÄ±da FETÃ– Ã¼yesinin GÃ¼ney Amerika'ya kaÃ§mayÄ± tercih ettiÄŸini belirten Ã–zkan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bu bÃ¶lgeyi yeniden yapÄ±lanma iÃ§in â€˜Ã¼sâ€™ olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ã–zkan, "GÃ¶zlerden uzak durma, kaybolma, kendini unutturma ve bir sonraki hamle ve planlarÄ± iÃ§in yeniden yapÄ±lanÄ±yorlar. Bu yapÄ±lanma biraz daha gizli bir ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor. Ã–rgÃ¼tlenmeden Ã§ok yeniden toparlanma ya da duruma gÃ¶re konum alma da diyebiliriz" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. TÃ¼rkiye'den kaÃ§an FETÃ–â€™cÃ¼lerin Kolombiyaâ€™daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸiâ€™ne baÅŸvurarak sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± istediÄŸine dair kendilerine birtakÄ±m bilgilerin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã–zkan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â

"Latin Amerika TÃ¼rk pasaportunun geÃ§erli olduÄŸu bir bÃ¶lge ve vizeye ihtiyaÃ§larÄ± yok. Buradan ABD'ye geÃ§iÅŸ iÃ§in de vizeye ihtiyaÃ§larÄ± yok. Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ± geldikleri Ã¼lkede kalÄ±rken bir kÄ±smÄ± da buradan ABD'ye geÃ§iyor. Bir anlamda burayÄ± bir durak gibi kullanÄ±yorlar. Burada Ã§ok rahatlar, Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ± takip edecek Ã§ok fazla sayÄ±da TÃ¼rk yok. DolayÄ±sÄ±yla faaliyetlerini de daha rahat yapÄ±yorlar."







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