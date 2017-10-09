'FETÖ'cüler odalarda hâlâ aktif'

Özdebir, “Eski sivri kişiler çıkmasalar bile ya kripto kişileri ya da birlikte olmakta menfaat gördüklerini öne sürüyorlar. Bu konuda ilgili yerlere bir liste sunduk. Daha sonra o listeyi herkes duydu. O listede ismi olanlar beni tehdit ettiler” dedi. Özdebir, ticaret ve sanayi odası seçimlerinin ertelenmesi ve Ankara’da şirket sayılarındaki artışla ilgili bir soru üzerine, “Bizde çok fazla bir şey yok. Sanayi odasına kaydolmak için en az 10 adam çalıştırmak lazım. Ticaret ve sanayi odalarında Ankara’nın özel bir durumu var. Osman Gökçek’ten dolayı şirket sayılarında artış varmış ama yalnız o değil. Maalesef FETÖ’cüler hâlâ aktif bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.



