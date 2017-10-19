‘FETÖ yöntemiyle saldırıyorlar’

Berberoğlu, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

“Güneş Gazetesi, 11 Ekim 2017’de geçirdiğim ameliyatla ilgili gerçek dışı ve iftira dolu bir haberi manşetten yayımladı. Haberde hiçbir kanıt veya tanık gösterilmeden, ameliyatın gereksiz olduğu, ameliyat gününün Anayasa Mahkemesi başvurusuna denk düşürüldüğü, tüm planlamanın hapishane yerine hastanede kalabilmem için yapıldığı iddia edildi.

Eğer bu haberde sadece ben hedef seçilmiş olsaydım yanıt vermeye bile değer bulmazdım. Ama iftiralar nedeniyle, ameliyatım ve güvenliğim için emek harcayan kamu personeli de töhmet altında kalabilir endişesiyle bu yalanı düzeltme yoluna gidiyorum.

Bana kasık fıtığı teşhisi 2 ay önce konuldu. Bir ay önce cezaevi hastanesi ameliyat kararı aldı.

AMELİYAT TARİHİ SON ANA KADAR BİZE BİLDİRİLMEDİ

Ameliyat tarihi, güvenlik riski gerekçesiyle son ana kadar bana, aileme, avukatlarıma bildirilmedi. İstinaf Mahkemesi 9 Ekim günü hakkımdaki mahkûmiyet kararını dosya üzerinden bozdu. Avukatlarım bu gelişme üzerine Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen tahliye talebimi yeniledi. Özetle, İstinaf Mahkemesi kararının içerik ve tarihini önceden bilmem mümkün değildi. Bu sebeple iki tarihi denk düşürmem imkânsızdı. Hastanede mahkûm koğuşu yerine özel odada kalmam ayrıcalık değil, güvenlik gerekçesi kaynaklıydı. Sadece hastanede değil cezaevinde de koğuşta yalnızım, havalandırma ve görüşlerim de ayrı yapılıyor. Bana zorunlu olarak refakat eden onlarca asker, polis ve infaz memurunu yormamak adına, ameliyat planlamasının her aşamasında, hastanede kalmama konusunda ısrar ettim. Ancak ameliyata geç başlanması ve uzun sürmesi neticesinde doktorlar beni o gece müşahade altında tuttu.

Ameliyattan sadece 15 saat sonra taburcu oldum. Kişilere ailesi üzerinden saldırmak, sağlık konusunda bile iftira atmak FETÖ yöntemidir. Ergenekon ve Balyoz’da bu yöntemle işlenen ağır insanlık suçları unutulmadı, hatırdadır.

İftiralar için hukuk yoluna gideceğimi, kara propaganda tetikçileri ile ister içeride ister dışarıda olayım, yargı önünde mücadelemin süreceğini, kamuoyuna saygıyla duyururum.”