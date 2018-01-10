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    FETÖ tutuklusu suikast şüphelisi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    10.01.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında, katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu.

    FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan V.K.A.’nın, Karlov suikastıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. V.K.A., önceki gün bulunduğu cezaevinden Ankara Adliyesi’ne getirilerek Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı.

    Şüpheli V.K.A. sorgusunda, FETÖ üyeliğini kabul ederken, Karlov suikastı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Şüpheli V.K.A. sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘cinayete iştirak’ suçundan da tutuklandı.

    ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen V.K.A.’nın, kilit bir öneme sahip olduğu iddia edildi. V.K.A ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan şüpheli sayısı 6’ya çıktı.

    MEVLÜT'ÜN CİHAT BAVULU
    SORUŞTURMADA Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı. İddialara göre, Altıntaş suikasttan kısa süre önce “Tayinim çıktı” diyerek evindeki ‘cihat’ konulu kitapları, bavula koyarak başka bir dini grupta yer alan kişiye vermek istedi. Ancak Altıntaş, bavulun geri verilmesi şartını koştu. Altıntaş’ın kitapları teslim ettiği ifadesinde, “Bavuldaki kitaplar yeni ve okunmamış kitaplardı. Bavulu niye geri istediğini anlamadım” dedi. Savcılık, “Bavulda, o kitapları alan kişinin parmak izi yer alacaktı. Böylece, suikastın başka bir dini grup tarafından işlendiği izlenimi yaratılmak, hedef saptırılmak istendi” iddiasında bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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