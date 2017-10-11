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    FETÖ şüphelisi müftü tutuklandı

    DHA
    11.10.2017 - 20:50 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı öne sürülen Mihalgazi İlçe Müftüsü Ali Yıldırım, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı öne sürülen Eskişehir’in Mihalgazi İlçe Müftüsü Ali Yıldırım’ı gözaltına aldı.Müftü Yıldırım, götürüldüğü KOM Şubesi’nde yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak H Tipi Cezaevi’ne konuldu.

     

    Etiketler: fetö , müftü , gözaltı , tutuklama
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