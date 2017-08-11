MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>FETÖ sanığının evinde bulundu

    FETÖ sanığının evinde bulundu

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:54

    ESKİŞEHİR’de geçen 31 Mayıs’ta FTÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan özel güvenlik görevlisi M.A.O.’nun evinde bulunan kalemin yapılan incelemesinde, çalışır durumda olan bir suikast silahı olduğu belirlendi.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin geçen 31 Mayıs’ta Eskişehir kent merkezi ile Beylikova İlçesi’nde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 özel güvenlik görevlisi ile terör örgütünün haberleşme sistemi olan ’ByLock’ programını kullandıkları öne sürülen 1 sözleşmeli imam ve 1 gıda mühendisi yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi’ne götürülen 10 şüpheli, sorgulamalarının ardından 7 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden özel güvenlik görevlisi olan E.Y. ile M.A.Y. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Serbest kalanlar arasında bulunan özel güvenlik görevlisi M.A.O.’nun evinde 31 Mayıs’ta yapılan aramada metalik gri renkli bir kalem ele geçirildi. Suikast silahı olarak değerlendirilen kalem incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı’na gönderildi. Burada yapılan incelemede kalemin çalışabilir durumda bir suikast silahı olduğu belirlendi.

    Etiketler: suikast silahı , eskişehir , kalem görünümlü suikast silahı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri