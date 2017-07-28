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    EÅŸi 6 milyon TL Ã§ekmek istedi, mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbir koydu

    Ã–zkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)Â
    28 Temmuz 2017 - 15:26Son GÃ¼ncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:18

    ESKÄ° AK Parti milletvekili FETÃ– Ã‡atÄ± davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± Ä°lhan Ä°ÅŸbilenâ€™in, eÅŸi Nebahat Evyap Ä°ÅŸbilen, Ã¶zel bir bankadan 5 milyon 876 bin 664 TL Ã§ekmek isteyince, yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m hesaplarÄ±na ve sahibi olduÄŸu ÅŸirketlerdeki hisselerine tedbiren el konulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ä°ÅŸbilen hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan soruÅŸturma da yer yÃ¶nÃ¼nden yetkisizlik kararÄ± verilerek Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi.

    Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ±nda yer alan bilgilere gÃ¶re, Ä°lhan Ä°ÅŸbilenâ€™in eÅŸi Nebahat Evyap Ä°ÅŸbilen, Ã¶zel bir bankanÄ±n Etiler ÅŸubesinde bulunan hesabÄ±ndaki 5 milyon 876 bin 664 TLâ€™yi Ã§ekmek istedi. ParanÄ±n yÃ¼klÃ¼ miktarda olmasÄ± nedeniyle MASAK bu durumu savcÄ±lÄ±ÄŸa bildirdi.

    Bunun Ã¼zerine Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlatarak, Ä°ÅŸbilenâ€™in hesaplarÄ±na tedbir konulmasÄ± talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu. Mahkemenin, geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Ä°ÅŸbilenâ€™in hesabÄ±nda bulunan nakit parayÄ± Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, nakit bakiyeyi Ã§ekmek istemesi sebebiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸlemlerin 5549 sayÄ±lÄ± suÃ§ gelirlerinin aklanmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi hakkÄ±nda kanunun, iÅŸlemlerin ertelenmesi baÅŸlÄ±klÄ± 19A maddesi uyarÄ±nca 30 gÃ¼n sÃ¼re ile ertelendiÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin iÅŸlemlerinin mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini kaÃ§Ä±rmaya yÃ¶nelik iÅŸlemler kapsamÄ±nda olabileceÄŸi deÄŸerlendirildiÄŸi gerekÃ§esiyle yapÄ±lan ihbar Ã¼zerine sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼phelinin belirtilen hesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve tÃ¼m bankalardaki hesaplarÄ±na â€™almÄ±ÅŸ olduÄŸu yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± hariÃ§â€™ olmak Ã¼zere, tapuda kayÄ±tlÄ± tÃ¼m taÅŸÄ±nmazlarÄ±na ve ortaÄŸÄ± ve sahibi olduÄŸu ÅŸirketlerdeki hisselerine tapuda kayÄ±tlÄ± tÃ¼m taÅŸÄ±nmazlarÄ±na ve ortaÄŸÄ± ve sahibi olduÄŸu ÅŸirketlerdeki hisselerine tedbiren el konulmasÄ±na karar verildi" denildi.

    Ä°ÅžBÄ°LEN HAKKINDA â€™TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ ÃœYELÄ°ÄžÄ°â€™ SUÃ‡LAMASIYLA SORUÅžTURMA AÃ‡ILDI

    Banka hesaplarÄ±na ve mal varlÄ±ÄŸÄ±na tedbiren el konulan Nebahat Evyap Ä°ÅŸbilen hakkÄ±nda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, â€™silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye olmaâ€™ suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Ancak savcÄ±lÄ±k soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±, yetkesizlik kararÄ± vererek MayÄ±s ayÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderdi. Yetkisizlik kararÄ±nda, "Ä°ÅŸbilenâ€™in, 5 Milyon 876 bin 664 TL bakiye nakit Ã§ekmek istemesi sebebiyle hesabÄ±na Ankara 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan tedbir konulduÄŸu ve hakkÄ±nda Ankara 5. Sulh Ceza HakimliÄŸinin adli kontrol kararÄ± verdiÄŸi belirtilerek, Ancak ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±sÄ±n yurt iÃ§i ikamet adresinin ve suÃ§ yerinin Ä°stanbul Adli YargÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelinin fiili olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerin de Ä°stanbul olduÄŸu dosyanÄ±n yapÄ±lan incelenmesinde anlaÅŸÄ±lmakla, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yer itibariyle yetkisizliÄŸine karar verildi." denildi.


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    Etiketler: FETÃ– , Ä°lhan Ä°ÅŸbilen , AK Parti
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